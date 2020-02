Bob Fosko is gisteren in Amsterdam overleden. Fosko was al geruime tijd ernstig ziek, hij leed aan slokdarmkanker.

Fosko – echte naam: Geert Timmers – werd bekend als zanger van post-punkband De Raggende Manne, voor wie hij de meeste teksten schreef. Daarnaast was hij acteur, o.a. in de politieserie Baantjer. Fosko hield er uitgesproken politieke opvattingen op na. Hij was lid van de SP en nam deel aan verkiezingscampagnes van die partij.