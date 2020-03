Honderden Utrechters trotseren de storm voor het klimaat

Zaterdagmiddag liepen tegen de duizend mensen mee in een kleurrijke klimaatmars door het centrum van Utrecht. Onder de toepasselijke naam ‘In het Oog van de Storm’ riepen de deelnemers de Gemeente Utrecht op meer te doen om klimaatverandering tegen te gaan. ‘Afgelopen jaar heeft de Gemeente Utrecht de klimaatcrisis erkend. Maar erkennen alleen is natuurlijk niet genoeg: Het is de hoogste tijd voor actie. Daarom komen we nu met de 5 concrete eisen’, zegt Vincent Oberdorf, namens de Utrechtse Klimaatcoalitie die de mars organiseert.

De demonstranten verzamelden zich rond 12.30 uur op het Jaarbeursplein waar een korte speech over de noodzaak van klimaatactivisme werd gehouden. De deelnemers lieten zich niet door het weer uit het veld slaan. ‘Mij motiveert dit weer juist extra om hier te staan vandaag. Iedereen merkt dat het weer verandert. We breken warmterecord na warmterecord en ik maak me daar ernstig zorgen over. Tegelijkertijd durft de politiek geen daadkracht te tonen om echt te doen wat nodig is. We kunnen niet rustig aan doen met plannen die we in de jaren ’90 al hadden moeten uitvoeren,’ zegt een van de deelnemers.

Hoewel de meest extreme gevolgen van de opwarming van de aarde zich vooralsnog vooral buiten onze landsgrenzen lijken af te spelen wijst de Utrechtse Klimaatcoalitie erop dat ook Nederland, en Utrecht, geraakt wordt door de klimaatcrisis. ‘We bevinden ons als het ware in het oog van de storm. Het lijkt misschien rustig, maar dat is het niet’, licht Lola Fioole van Fridays for Future Utrecht toe. Om deze boodschap kracht bij te zetten werd in de stoet ook een kleine boot voortgetrokken: Als we niets doen komt ook Utrecht onder water te staan als gevolg van de zeespiegelstijging.

De mars eindigde bij het Stadhuis, waar de 5 eisen werden aangeboden aan de voor de gelegenheid aanwezige gemeenteraadsleden: Informeer burgers over de klimaatcrisis; Strijd met ons voor het behoud van Amelisweerd; Maak de binnenstad autovrij en OV gratis; Plant 10.000 bomen in 2020 en stimuleer biodiversiteit; Garandeer ècht duurzame energie. De boodschap werd kracht bij gezet door de aanwezigheid van ‘Blauwe Rebellen’, een groep mimespelers van Extinction Rebellion. Tevens hadden mensen ogen op hun handen getekend, waarmee ze symbolisch aangaven dat alle ogen op de overheid gericht zijn.

De Utrechtse Klimaatcoalitie bestaat uit Extinction Rebellion Utrecht, Fridays for Future Utrecht, Internationale Socialisten Utrecht, Utrecht Klimaatneutraal 2030, Code Rood, Amelisweerd Niet Geasfalteerd en Anarchistisch Kollectief. ‘De bal ligt nu bij de Gemeente, maar als die niet voldoende in actie komt in deze tijd van crisis, dan komen we zeker terug,’ zegt Oberdorf. ‘Wij gaan in ieder geval niet stil zitten.’

– Overgenomen van Indymedia