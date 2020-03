Vroemvroemterreur in zeehondenreservaat afgeblazen

De F1-teams maken geen gebruik van de ontheffing om over het strand van Noordwijk naar het circuit in Zandvoort te rijden. Dat maakt The Spots Events, die de autoritten zou verzorgen, zojuist bekend aan NH Nieuws. De ontheffing die zowel de gemeente Noordwijk als Zandvoort verleende om over het strand en door het rustgebied Noordvoort tussen beide badplaatsen te rijden, veroorzaakte veel commotie. Twee petities werden meer dan 50.000 keer ondertekend.

Als het “niet nodig” was, waarom moesten de foute gemeenteraden van Noordwijk en Zandvoort dan zo nodig onlangs toestemming verlenen voor het jakkeren in de broedtijd over een strandvogel/zeehondenreservaat?

Het enthousiasme voor de blokkade – een mooie vorm van eenmeiviering zou het zijn geweest – heeft de organisatoren ongetwijfeld op andere gedachten gebracht, al zeggen ze dat niet.

