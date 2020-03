Provinciale partij Lokaal Brabant helpt bruine coalitie in het zadel

Lokaal Brabant is de vierde politieke partij in de gesprekken over de coalitievorming in Noord-Brabant. VVD, Forum voor Democratie en CDA hebben voldoende gezamenlijke basis gevonden om verder te spreken over een akkoord op hoofdlijnen. Dat heeft de provincie Noord-Brabant dinsdag bekendgemaakt.

Met de stap van Lokaal Brabant komt er schot in de coalitievorming, meent formateur Alfred Arbouw. Hij moet de coalitievorming in goede banen leiden: “We moesten eerst met de drie grote partijen overeenstemming bereiken op de cruciale onderwerpen. Zonder dat meteen helemaal dicht te timmeren, om te voorkomen dat een vierde coalitiegenoot alleen als aanhangwagen fungeert.”

Komende twee dagen gaan de vier partijen met Arbouw ergens op de hei broeden op het afronden van een coalitieprogramma. Of dat gaat lukken, is koffiedik kijken, meent Arbouw. “Na de heisessie zal ik daar meer gevoel bij hebben.”