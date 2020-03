Geen bol.com meer op Krapuul

Het leek een manier om bij te verdienen voor het in de lucht houden van de site. Ik zelf heb ook dingen en vooral boeken (en dat is ingrijpend voor een voormalig boekhandelaar) besteld ter ondersteuning van Eigen Site. En net op het ogenblik dat ik dacht de Boekentips-rubriek nieuw leven in te blazen is er de woede over Bijzonder Foute Boeken bij bol.

Direct ingaand is nu de desbetreffende kolom weggehaald.

Eerlijk gezegd verwacht ik niet dat bol de gewraakte naziboeken zal blijven verkopen, maar we begrijpen de verontrusting bij onze lezers/lezeressen maar al te goed.

Ironischerwijze stonden de boekentips al tijdenlang bevrozen op een stel antifascistische boeken.

Boekbesprekingen zult u wel kunnen blijven verwachten.