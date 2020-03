Warmste winter ooit

De winter van 2019/2020 heeft in Europa alle records verbroken. De gemiddelde temperatuur lag in de maanden december, januari en februari 3.4C boveen het langjarig gemiddelde van de periode 1981-2010.

Het oude record dateert uit 2016/16. Dat record werd met 1.4C gebroken. Bij nieuwe records gaat het meestal om een fractie van een graad, dit nieuwe record is dus uitzonderlijk.

In de Finse hoofdstad Helsinki was het zelfs 6 graden warmer dan het gemiddelde van 1981/2020. De recordtemperaturen hebben er o.a. toe geleid dat de pluk van druiven voor de bereiding van huiswijn volledig mislukt is. Ook voor veel wintersportplaatsen betekende de afgelopen winter een economische catastrofe. Op sommige plaatsen zelfs in het geheel geen sneeuw.

In Australië is de zomer nu officieel voorbij. Een nieuw record werd daar nét niet gevestigd. De zomer van 2019/2020 moest die van 2018/2019 voor laten gaan.

Bron: de Guardian