Max von Sydow overleden

De Zweedse acteur Max von Sydow is gisteren op 90-jarige leeftijd overleden.

Von Sydow bleef tot op hoge leeftijd acteren, o.a. in Star Wars: The Force Awakens en in de tv-serie Game of Thrones, waarin hij de rol van Three-Eyed Raven vertolkte.

Von Sydow maakte 11 films met regisseur Ingmar Bergman. Zijn rol in Het Zevende Zegel leverde enkele van de meest iconische scènes uit de filmgeschiedenis op:



“Ik wil kennis. Geen geloof!”.

