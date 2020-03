Wiebes aan zzp-ers: jullie kunnen doodvallen

Kenmerkend voor het beleid van de Nederlandse regering is het interview dat minister Wiebes (van Economische Zaken en Klimaat…) gaf bij de telegraafzender WNL. ZZP-ers kunnen wat hem betreft doodvallen. Al voordat de corona-maatregelen waren afgekondigd, had Rutte verklaard dat ondernemers daarentegen op alle hulp kunnen rekenen.

FNV-Online reageerde woedend op de uitspraken van Wiebes (illustratie van hun facebook):

“De uitspraken van minister Wiebes over ZZP’ers bij WNL op zondag vanmorgen, zijn werkelijk stuitend”, aldus FNV voorzitter Han Busker.

“Achtereenvolgende kabinetten hebben mensen het vaste contract uitgejaagd en ZZPschap en flexwerk in gedwongen.

Op dit moment zijn er overal in het land zelfstandigen die geen opdrachten meer krijgen, van wie toegezegd werk wordt afgezegd en die een ongelofelijke teruggang in inkomsten meemaken.

Een minister van Economische Zaken zou zich druk moeten maken over het feit dat mensen bijvoorbeeld door opjaagapps in het vervoer en bij bezorgdiensten gedwongen zelfstandige moeten worden.

Achter die opjaagapps zitten vaak grote multinationals die daarover ook nog eens geen belasting betalen in Nederland.

Nu de Minister President oproept om deze uitdaging als land op te pakken, meldt één van zijn ministers doodleuk dat zelfstandigen deze situatie aan zichzelf te danken hebben en dat is ongelofelijk”.

Aanvulling: een petitie

Reactie Journalistenbond NVJ (ea) op Villamedia:

Vakvereniging NVJ wijst erop dat Wiebes vorige week donderdag nog in een brief aan de Tweede Kamer maatregelen aankondigde voor álle werkenden om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken. De uitspraken in WNL op Zondag staan daar haaks op.

De NVJ stelt ook de vrijwillige keuze voor het zzp-ondernemerschap ter disccusie: “Niet alle zelfstandige (foto)journalisten zijn uit vrije wil zelfstandig. Velen zijn ontslagen om alsnog als goedkopere kracht en als zzp’ers te worden ingehuurd.”

Bovendien hoort een pandemie niet tot het reguliere ondernemersrisico, aldus de NVJ in een verklaring.

– Overgenomen van GlobalInfo