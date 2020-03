Coronaproof tips om de natuur in te gaan

Door de maatregelen om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan worden wij allen uit onze routine gehaald. Velen gaan niet meer naar werk, activiteiten worden afgelast en kinderen gaan niet naar school. Veel mensen maken zich zorgen en raken aan huis gekluisterd. Trek vooral de natuur in en geniet van de ontluikende lente.

1. Fiets of wandel en proef de lente

De lente is echt bezig met haar intrede. Verschillende bloemen bloeien, boomknoppen komen uit en de eerste vlinders vliegen al rond. Vogels zingen hun prachtige melodieën om vrouwtjes het hof te maken. Ga daarom lekker fietsen en/of wandelen in je eigen omgeving en proef de lente! Kijk vooral ook eens naar de wilde eenden en geef waarnemingen van kuikentjes door voor het onderzoek in het kader van het Jaar van de Wilde Eend!

– Uitgelichte afbeelding door Bauer, Erwin and Peggy – U.S. Fish and Wildlife Servicehttp://southdakotapartners.fws.gov/sd1a.htm, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=169422