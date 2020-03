Rechten van werkers in tijden van corona

Het kan je niet ontgaan zijn: door corona is alles flink ontregeld. We hebben hier wat links met informatie voor jullie op een rijtje gezet. We gaan hier af op de informatie van de mainstream vakbonden. De informatie in die links worden ook bijgewerkt. Belangrijk om in ieder geval te weten: alle normale rechten die je hebt als werker, gelden ook nu. Je baas/manager kan je dus niet onder druk zetten of als een baksteen laten vallen met het argument “ja, maar corona…” Ook kan je niet gedwongen worden om te werken als je je niet goed voelt. Het algemene advies geldt voor iedereen: zeker als je ziek bent, blijf thuis! Daarnaast zijn er speciale regelingen in verband met het virus. Help mee deze informatie te verspreiden.

De informatie van de FNV is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Bosnisch, Bulgaars, Chinees, Kroaats, Tsjechisch, Ests, Frans, Duits, Hongaars, Lets, Litouws, Pools, Roemeens, Russisch, Servisch, Slovaaks, Sloveens, Spaans en Turks. Help mee deze informatie te verspreiden in migrantengemeenschappen. Je vindt de vertalingen op een computer door rechtsboven aan de pagina (rechts naast ‘Zoeken’ in de menubalk) op het wereldbolletje te klikken. Op de telefoon vind je het door op de menustreepjes rechtboven te klikken, dan staat het onderaan.

1. Algemene pagina’s:

– FNV

– CNV

2. Ben je ziek? Als je bij een bedrijf werkt, heb je (vaak) recht op geld.

Heb je een vast contract, zie https://www.fnv.nl/werk-inkomen/ziekte-re-integratie/ziektewetuitkering/loon-bij-ziekte-vast-contract

Heb je een tijdelijk contract, zie https://www.fnv.nl/werk-inkomen/ziekte-re-integratie/ziektewetuitkering/loon-bij-ziekte-tijdelijk-contract

3. Heb je een oproep-, 0-uren, min-max of tijdelijk contract? Lees hier je rechten in het algemeen. Deze gelden nu dus ook.

Oproep: https://www.fnv.nl/werk-inkomen/contract/arbeidscontract/oproepcontract

0-uren: https://www.fnv.nl/werk-inkomen/contract/arbeidscontract/nulurencontract

Min-max: https://www.fnv.nl/werk-inkomen/contract/arbeidscontract/min-max-contract

Tijdelijk: https://www.fnv.nl/werk-inkomen/contract/arbeidscontract/tijdelijk-contract

4. Voor ZZP’ers geldt een andere, situatie: https://info.fnvzzp.nl/faq-voor-zzpers-in-de-coronacrisis . Helaas is deze brochure nog niet in andere talen beschikbaar. Zie hier voor een korte Engelse samenvatting.

Kom je er niet uit? Wij zijn geen juridische organisatie. Als je lid bent van een grote vakbond, neem dan met hen contact op. Zij hebben meer mensen met meer kennis over veranderende wet- en regelgeving. Zo niet, dan kan je ons altijd een mailtje sturen (info[a]vloerwerk.org) en kunnen we kijken of we je kunnen helpen.

Wij zijn een organisatie met straatacties en andere face-to-face actievormen als belangrijkste tactieken. Vaak delen we daar ook flyers bij uit aan grote hoeveelheden mensen. Om deze acties te organiseren moeten we ook bij elkaar komen. Een campagne organiseren lijkt op dit moment dan ook erg lastig. Wel zijn vloerwerkers aan het nadenken hoe we solidair met elkaar kunnen zijn in deze tijden. Dit overzichtsartikel is daar een voorbeeld van. Heb jij of heeft een organisatie waar je bij zit daar ideeën over, en denk je dat Vloerwerk hieraan kan bijdragen? Stuur ons ook dan een mailtje op info[a]vloerwerk.org

