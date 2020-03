De Kameroense saxofonist/arrangeur/componist Manu Dibango is de eerste beroemdheid die bezweken is aan Het Virus. Op 86-jarige leeftijd. In Parijs.

Wat een aanleiding om wat van zijn muziek te laten horen.



Soul makossa, 1973

Michael Jackson heeft hier goed naar geluisterd



Je veux être noir – Dibango saxofonist en hammondorganist, 1972



Douala Sérénade, 1982