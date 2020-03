Het binnen-Europees racisme van Nederlandse christenpolitici

Herinneren we ons de onvergetelijke maar o zo makkelijk uit het geheugen te wissen Dijsselbloem nog? Die het over feestvierende Grieken had die hun centen vergooiden aan drank en vrouwen (ja, dat zei hij echt). PvdA of CDA, het maakt niet uit.

De premier António Costa duidde deze donderdag een verklaring van de Nederlandse minister van financiën aan als “weerzinwekkend” en tegen de geest van de Europese Unie. [Hoekstra] vroeg om een onderzoek naar Spanje dat volgens hem in de begroting geen ruimte had gelaten voor de confrontatie met de pandemie….

Voor de eerste minister getuigt de uitspraak van de Nederlandse minister van absolute onverantwoordelijkheid en van terugkerende gierigheid.

Het is niet Spanje dat het virus heeft geïntroduceerd in Europa, moet Costa er nog even fijntjes bij vertellen.

Diário de Notícias

Hoekstra vond het nodig zijn afwijzing van een Corona-noodfonds voor de eurozone te motiveren met een sneer naar “het zuiden”.

Terugkerende gierigheid – Dijsselbloem mag in Nederland vergeten zijn, in het Europese zuiden waart zijn roem nog rond.

Frisse figuren als Andries Knevel en Van der Staaij weten raad met de praat van Hoekstra.

In het bijbelse verhaal adviseert Jozef aan de Farao om in de 7 vette jaren te sparen voor de 7 magere jaren. Nederland heeft dat geweldig gedaan. Moeten we nu onze graanschuren openen voor landen die 7 jaar feest hebben gevierd: Italie, Frankrijk, Belgie? #Eurobonds — Andries Knevel (@andriesgknevel) March 26, 2020

“Nederland heeft in de vette jaren gespaard, de EU kan nu niet van ons verlangen dat we gaan betalen voor landen die feest hebben gevierd. Rutte moet zijn rug recht houden.” – @keesvdstaaij bij Goedemorgen Nederland @NPO1 @WNLVandaag #coronavirusnetherlands #Coronavirusnl — SGP (@SGPnieuws) March 27, 2020

Dit soort christenen maakt de dienst uit in Nederland.

(Foto: Junta Informa / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)