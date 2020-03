Amazon Workers International: Gemeenschappelijke verklaring

Werkers in de magazijnen van Amazon in verschillende landen hebben een gemeenschappelijke verklaring opgesteld, waarin ze eisen dat Amazon zijn magazijnen sluit en lonen blijft doorbetalen, zo lang de WHO heeft bepaald dat er een pandemie is.

Terwijl de Corona-pandemie al duizenden mensen heeft gedood en nog veel meer mensen zal doden, blijven de magazijnen/distributiecentra van Amazon 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf. Overheden over de hele wereld verordoneren sociale distantie, maar tegelijkertijd dwingen ze arbeiders om te blijven werken. Pakketten van Amazon stromen constant door steden die door de grote verspreiding van het virus zijn afgesloten van de rest van de wereld. In landen waar het publiek niet langer bijeen mag komen, mag Amazon als “staat binnen de staat” opereren, en is vrij om ons in gevaar te brengen en uit te buiten, terwijl wij met duizenden tegelijk in gesloten ruimtes blijven werken.

Vrachtchauffeurs en koeriers met onderaanneemcontracten – de aders van onze wereldeconomie – verplaatsen het virus tussen de magazijnen. Ontelbare bakken gaan van hand tot hand tussen de arbeiders en de faciliteiten. In feite dwingt Amazon werknemers om het risico te lopen elkaar te besmetten en het virus vervolgens naar huis te brengen bij onze gezinnen, zodat het zich verder kan verspreiden.

Deze crisis heeft alle werkers (niet alleen ons bij Amazon) zwaar getroffen. Sommige werknemers, zoals verpleegsters of supermarktmedewerkers, krijgen niet eens de juiste beschermende kleding! De noodtoestanden die zogenaamd bedoeld zijn om de pandemie in te dammen, zijn ook een poging om zelfs de kleinste protesten en stakingsbijeenkomsten te criminaliseren. Dit beleid geeft de overheid de middelen om de arbeiders het zwijgen op te leggen, die zien dat het onverantwoordelijke beleid van Amazon de verspreiding van het virus in de hand werkt.

Maar zelfs als Amazon ons dwingt om dicht bij elkaar te blijven werken, in een steeds hoger tempo en vaak zonder bescherming van de gezondheid, hebben duizenden van ons zich vorige week in protest georganiseerd. We protesteerden tegen de poging van het bedrijf om te profiteren van deze crisis en tegelijkertijd onze gezondheid in gevaar te brengen. We protesteerden in Polen en Spanje, we gingen in Italië, Frankrijk en New York in staking. We hebben laten zien dat het overal mogelijk is om te vechten voor onze gezondheid en ons leven en dat we niet zullen stoppen. Amazon moet ook weten dat een loonsverhoging, die van land tot land verschilt, alsof ons leven verschillende prijzen heeft naar gelang van de nationaliteit, niet genoeg zal zijn om onze gezondheid en veiligheid te kopen.

Wij, Amazone-arbeiders van over de hele wereld, zullen niet zwijgen terwijl de hebzucht van onze bazen en de lafheid van de regeringen ons allemaal in gevaar brengen. Wij roepen de arbeiders overal ter wereld op om voor hun veiligheid op te komen en sociale afstand te bewaren, maar tegelijkertijd te organiseren, te protesteren en bereid te zijn om terug te vechten!

We eisen:

1. De onmiddellijke sluiting van de magazijnen van Amazon zo lang deze pandemie van het coronavirus door de Wereldgezondheidsorganisatie is afgekondigd. Tijdens deze sluiting moet Amazon alle arbeiders hun volledige loon betalen.

2. Dat Amazon 20 miljard dollar geeft aan de volksgezondheidsstelsels van landen waar Amazon actief is.

3. Totdat Amazon zijn magazijnen sluit, moet het bedrijf betaald ziekteverlof geven aan alle arbeiders die ziek zijn, in quarantaine zitten, voor hun geliefden moeten zorgen, of die voor kinderen moeten zorgen vanwege de sluiting van scholen.

4. Totdat Amazon zijn magazijnen sluit, moeten werknemers een risicoloon ontvangen.

5. Totdat Amazon zijn magazijnen sluit, mag er geen sprake zijn van straf-noteringen of ontslagen in verband met streefdoelen of Time Off Task, zodat de werknemers voorrang kunnen geven aan de veiligheid boven de productiviteit in deze gevaarlijke werkomstandigheden.

6. Totdat Amazon zijn magazijnen sluit, moet het bedrijf de arbeidstijd in zijn magazijnen verminderen, zonder de lonen te verlagen. Werknemers hebben meer betaalde vrije tijd nodig om aan onze basisbehoeften te kunnen voldoen en om te kunnen omgaan met de impact van Corona op ons leven.

22 maart 2020, Amazon Workers International

(Bron: Amazon Workers International, vertaling globalinfo.nl)

