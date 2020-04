Pinksterlanddagen 2020 afgelast

De Pinksterlanddagen op 30 en 31 mei 2020 zijn helaas afgelast.

In de huidige omstandigheden kunnen en willen wij als voorbereidingsgroep de Pinksterlanddagen niet organiseren. Zoals de meeste mensen zullen weten zijn alle bijeenkomsten van drie of meer mensen tot 1 juni niet langer toegestaan, en daarmee ook de Pinksterlanddagen.

Het verbod op bijeenkomsten is niet waarom wij deze keuze maken. Het lijkt er in alle opzichten op dat de maatregelen die de staat neemt te weinig en te laat zijn. Er wordt geaccepteerd dat er veel doden gaan vallen, mede doordat de gezondheidszorg in Nederland onderbezet en kapot bezuinigd is. Er moet vooral de openbare orde behouden worden en de economie nog zoveel mogelijk gaande. Dit is niet het beleid dat wetenschappers hebben aangeraden aan gebieden die succesvol het Coronavirus hebben bestreden door wetenschappelijk advies op te volgen. Momenteel wordt hier in de noordelijke provincies van Nederland ook al van afgeweken.

Ook zonder verbod zouden wij er voor kiezen om nu geen festival te organiseren. Wij willen in plaats daarvan ruimte hebben om solidair te zijn met anderen op de manieren die nu nodig zijn. Om ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen is het belangrijk de richtlijnen op te volgen, niet omdat de staat dat zegt, maar omdat dit advies voortkomt uit wetenschappelijk inzicht over het verloop van het virus en wij solidair willen zijn met de mensen die dit nodig hebben.

Wij moedigen iedereen aan om mee te doen met lokale initiatieven om buren te steunen, de hopelijk komende huurstakingen, protesten tegen massaontslagen, tegen de bio-industrie en ecocide waardoor dit soort virus uitbraken steeds meer voorkomen, tegen de onmenselijke situatie in vluchtelingenkampen, tegen opkomend fascisme en de surveillancestaat, en om solidair met elkaar te zijn als anarchisten en met de mensen om je heen.

De Pinksterlanddagen zullen niet later in het jaar alsnog plaatsvinden. We moedigen in plaats daarvan iedereen aan om naar andere anarchistische evenementen later in het jaar te gaan die wel door kunnen gaan, op de camping en andere plekken in het land, en daar aan bij te dragen. In 2021 zullen er weer Pinksterlanddagen zijn.

We overwegen momenteel om in plaats van de Pinksterlanddagen een publicatie te maken, en in het weekend van de Pinksterlanddagen een online evenement te organiseren. Wil je hier een bijdrage aan leveren? Stuur ons dan een email op pl@puscii.nl

Een strijdbare groet,

De PL2020 organisatie