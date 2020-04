Bill Withers overleden

De Amerikaanse soulmuzikant Bill Withers is gisteren overleden aan een hartaanval. Dat heeft zijn familie vandaag bekend gemaakt.

Withers scoorde in de jaren ’70 een aantal grote hits, waaronder Use Me, Just The Two Of Us, Lean On Me en vooral Ain’t No Sunshine, één van de meest desolate breakup songs ooit.

De in 1938 geboren Withers groeide op in Slab Fork, West Virginia, destijds een arme en rauwe mijnbouw-gemeenschap. Toen hij 13 was overleed zijn vader. Bill werd grootgebracht door zijn grootmoeder, aan wie hij later de song Grandma’s Hands zou wijden.

Wither’s eerste album, Just As I Am, werd geproduceerd door niemnd minder dan Booker T. Jones. Het leverde hem met Ain’t No Sunshine meteen een megahit op.

Zijn relatie met platenmaatschappij Sussex Records verslechterde daarna snel. Withers beschuldigde Sussex van oplichting en wiste tijdens een aanval van woede alle opnamen voor een nieuw album dat hij eerder gemaakt had.

Withers tekende bij Columbia, waar hij nog een paar flinke hits scoorde. Ook daar kreeg hij echter ruzie met de platenbonzen, wat ertoe leidde dat de koppige zanger tussen 1978 en 1985 geen dag in de studio doorbracht. Toen zijn comeback-album Watching You Watching Me weinig deed, hing Withers zijn gitaar in de wilgen, een stap waar hij naar eigen zeggen nooit spijt van heeft gehad.

(Keuze van PvdG en LB. AJvdK doet dan deze:)



Lean on me

Uitgelichte afbeelding: Door Columbia Records – eBay itemphoto frontphoto back, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22536445