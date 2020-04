Grup Yorum in dagen die in ieder geval beter waren, met een lied over onderdrukking en hoop op bevrijding. Mijn roos, mijn glimlachende roos.

Helin Bölek die hier zingt heeft zich doodgehongerd uit protest tegen de gevangenschap van leden van de groep.

De hongerstaking die haar geveld heeft duurde 288 dagen.

Er zijn nog meer leden van de groep in hongerstaking, het regime zal ze slachtofferen.



Güleycan – mooie glimlach