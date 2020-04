Nederlands regime wilde Zuid-Europa net zo behandelen als zijn kolonies

Wat met een sluwe ingreep plotseling “Caribisch Nederland” heet in plaats van Nederlandse Antillen zit in financiële nood door wat ook al mooi-Nederlands een lockdown heet. De eilanden zijn grotendeels afhankelijk van toerisme en dat is ingestort in deze coronatijden.

Laat het maar aan een “minister” (ik hoor zo ongeveer voor het eerst van de man) van de VVD over om * qualification deleted * de les te lezen:

Knops benadrukte dat Nederland Curaçao, Aruba en Sint-Maarten wil helpen. “Maar er is door de landen ook gevraagd om begrotingssteun. Daar willen we over praten, maar dan moeten we het tegelijkertijd hebben over het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Die waren voor de crisis bij alle landen niet op orde.” Hij vergeleek dat met de huidige discussie in Europa, waar er ook landen zijn die geen buffers hebben opgebouwd. Volgens Knops moeten in de Caribische landen zaken als “belastingen, grondexploitatie, pensioensystemen” worden aangepakt om eventuele schokken in de toekomst wel op te kunnen vangen.

Dagblad van het Noorden (!)