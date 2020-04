Thuis labbekakken kan wel wat minder betaald worden

U kent ze, die hardwerkende voorzitters van “werkgevers”-organisaties of “investeringsmaatscshappijen” die volop de tijd hebben om op twitter en in opinie-artikelen over de luiheid en het nietsdoen van de ook al Hardwerkende Nederlander te schrijven.

Het kan allemaal wel wat minder met die lonen voor die labbekakken.

“Een paar telefoontjes en emailtjes per dag” daar mag je minder voor betalen.

Ik heb net David Graebers Bullshit jobs uit en vroeg mij af hoe ik er over zou (beginnen te) schrijven en dit is een geschenk uit de hemel. Drs. De Boeck, u hoeft de naam niet te onthouden verder.