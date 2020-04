Moet u horen en zien (er is wat in die neus beland hoor) – en speciaal ook het vaderlandslievende slot.

Alweer een twiet want het is voor een medium dat we echt niet gaan aanraken, ook niet buiten coronatijden.

Totaal, maar dan echt totaal de weg kwijt. pic.twitter.com/LUBMcChUpP — Alptekin (@AlptekinAkdogan) April 10, 2020