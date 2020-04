Extinction Rebellion uit met duizenden lege schoenen voor de Tweede Kamer kritiek op noodhulp voor grootvervuilers

[Gisteren] stond Het Plein buiten de Tweede Kamer vol met lege schoenen, die symbool staan voor het gebrek aan burgerinspraak in de besluitvorming over noodhulp aan grootvervuilers, zoals KLM en Schiphol. De schoenen en spandoeken zijn van rebellen van Extinction Rebellion (XR), en zijn daar geplaatst omdat zij niet in persoon aanwezig konden zijn wegens de coronacrisis. Deze week zou de Lenterebellie, de actieweek van Extinction Rebellion in Den Haag plaatsvinden.

Inspraak van burgers

In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse regering bewezen er niet toe in staat te zijn om daadkrachtig te werk te gaan in het aanpakken van de klimaat en ecologische crisis. Momenteel is het Kabinet in gesprek met meerdere grootvervuilers, voor het verstrekken van staatssteun gedurende COVID-19, zonder inspraak van burgers. Het is vanzelfsprekend dat de eerste aandacht van het kabinet uitgaat naar de bestrijding van COVID-19, maar deze crisis mag niet worden gebruikt om de democratie buiten spel te zetten. Nu is het moment om een burgerberaad samen te stellen dat beslist over de transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. In een burgerberaad spreekt en besluit een gelote groep burgers, onder begeleiding van experts, samen over een onderwerp, zonder dat zij wordt gehinderd door politieke korte termijnbelangen en lobbygroepen van het bedrijfsleven.

Duizenden schoenen

Tijdens de actie is gebruik gemaakt van gebruikte schoenen van rebellen uit heel Nederland. Ze staan symbool voor de duizenden burgers die zich grote zorgen maken over de toekomst van al het leven op de aarde. De actie sluit aan bij de #GeenPoenZonderPlan campagne. Nu is het moment om te investeren in een duurzame en rechtvaardige samenleving. Waarin we vervuilende industrieën vergroenen, zonder dat dit ten koste gaat van werknemers. Grote bedrijven verdienen alleen staatssteun als zij investeren in duurzame technologieën en zorgen voor de bestaanszekerheid van hun werknemers. Daarnaast moeten ze afzien van nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen en praktijken die bijdragen aan de klimaatcrisis, biodiversiteitsverlies en ontbossing. Burgers die hun zorgen willen uiten kunnen ook de petitie van Extinction Rebellion en DeGoedeZaak ondertekenen.

– Persbericht Extinction Rebellion

– Uitgelichte afbeelding uit Persbericht Extinction Rebllion, foto:: Catharina Gerritsen