Brabantse wethouder gedwongen op te stappen na flirt met FVD

De Oisterwijkse wethouder Peter Smit (Algemeen Belang) legt met onmiddellijke ingang zijn functie neer. Zijn positie was onhoudbaar geworden na een flirt met het Forum voor Democratie. Smit had gezegd wel iets te voelen voor de functie van Gedeputeerde namens FVD.



Gisteren lieten alle raadsfracties – met uitzondering van de VVD – weten Smit’s flirt met fascisten ‘onacceptabel’ te vinden. Ook Algemeen Belang, Smit’s eigen partij, nam afstand van de wethouder. Volgens die partij staan de denkbeelden van FVD mijlenver af van die van Algemeen Belang.

Natuurlijk doet het Smit allemaal ‘enorm veel pijn’ en wordt er links en rechts weer van alles betreurd, maar dat dient met een paar flinke korrels zout genomen te worden. Smit is zes jaar wethouder geweest. Dat verliep – zoals het Brabants Dagblad het uitdrukt – ‘met horten en stoten’. Zo had Smit de buren van een asielzoekerscentrum beloofd dat hij via de gemeente wel een hek voor hen kon ritselen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 leed Algemeen Belang een zware nederlaag. Smit mocht desondanks aanblijven. Zijn flirt met de fascisten van FVD ging de andere partijen echter te ver, waarvoor alle lof. Uiteraard géén lof voor de VVD, al hadden we van die partij eerlijk gezegd tóch al geen hoge verwachtingen. De Oisterwijkse afdeling toonde weer eens aan dat het aantal liberalen dat beschikt over een functionerend geweten op de vingers van één hand geteld kan worden.

