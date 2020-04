Ronan O’Rahilly ruste in vrede

Zes uur, tijd om de zender te starten.

Nou nee, zo gaat het hier niet.

Eergisteren is Ronan O’Rahilly overleden op 79-jarige leeftijd. De man achter Radio Caroline, het station vernoemd naar een dochter van JFK. Er valt zoveel te zeggen en tegelijk – wat precies bij deze gelegenheid? Een film van een iets te vrolijk overkomende deejay-ploeg, van wie ik Doug Kerr, Gary Kemp, Tony Blackburn herken, en verder zou ik het in de kanttekeningen in mijn archief moeten nakijken.



Of het echt zo ging, opzichtig met lp’s onder de arm op de tender stappen?

Hoe dan ook, een kijkje aan boord van de Mi Amigo ook, die zoals ik eerder schreef, veertig jaar geleden naar de bodem van de Noordzee is gezonken.

Lion Keezer, die de beelden heeft gerestaureerd, heeft ook nog even bij Caroline gewerkt.

Eind 1972 kwam Caroline terug na bijna vijf jaar. Er was bijna meteen gedoe over geld. Wat het inhield mag Joost weten, of liever Ronan. Hij komt hier aan het woord in de tweede helft.