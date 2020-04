Wil de PVV nog wel echt boreaal wezen?

Tijdenlang had een provider een gereserveerde site voor PVV Brabant in de aanbieding. Prominent op de gepresenteerde site die natuurlijk duidelijk door één bepaalde afnemer gekocht moest worden was een donkere vrouwelijke schoonheid.

Het werd PVV Noord-Brabant, wat ook het irredentisme van de partij beter uitdrukt (en tenslotte heet de provincie [nog?] zo).

En toen twiette Wilders ten gerieve van de hardwerkende middenstand. Het viel mij op dat de kapster nou niet bepaald aan de eisen van een boreaal voorkomen voldoet. Het zou mij niet verbazen als zij Syrisch was (er zijn nogal wat Syrische kappers en kapsters tegenwoordig, in Europa).

Nederlanders en bedrijven hunkeren naar perspectief. Ook de kappers! pic.twitter.com/A38nuocVDc — Retweetbot Wilders (@RTbotWilders) April 28, 2020

Onze correspondent in Kraków rook lont en vond gezwind de herkomst.

De stockfoto zelf.

De fotograaf heet Jacob Lund en woont in Kopenhagen.

Bekijk het aangeboden oeuvre van Jacob Lund en concludeer dat hij niet direct voor de doelgroep van de geachte afgevaardigde Wilders op pad gaat.

Wil de PVV eigenlijk nog wel echt, vraagt de hedendaagse mens zich af…