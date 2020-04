Studenten bezetten Malieveld en eisen compensatie tijdens onderwijsdebat

Twee studenten van de Studentconsumentenbond hebben zojuist op gepaste afstand het Malieveld bezet. De actie vindt plaats tijdens het onderwijsdebat in de Tweede Kamer. Met deze actie proberen de studenten de politiek te laten inzien hoe nijpend de situatie is. De actie wordt gedaan namens de 15.700 studenten die middels petities en meldingen bij de vakbonden hebben laten weten dat de situatie onhoudbaar is. “Door de coronacrisis komen duizenden studenten in grote problemen met hun studie en financiën. Van mooie praatjes kunnen wij geen onderwijs volgen of boodschappen doen, daarom is net zoals voor andere groepen compensatie nodig”, aldus één van de oprichtsters Geertje Hulzebos. De twee eisen van de Studentconsumentenbond zijn een half jaar collegegeld terug uit het noodfonds en het hanteren van een voldoendes en onvoldoendes in plaats van cijfers.

Eerste eis: compenseer studenten voor studievertraging en verlies aan inkomsten De Studentconsumentenbond is afgelopen week opgericht door Amsterdamse studenten om op te komen voor het recht op goed onderwijs en compensatie van studenten tijdens de coronacrisis. Ondanks de grote inspanningen van docenten, is studievertraging voor velen onoverkomelijk door gesloten bibliotheken, studieplekken of laboratoria. Die vertraging kan oplopen tot €7000 aldus de LSVb en dus is compensatie hard nodig. Geertje Hulzebos en Hanna Blom van de Studentconsumentenbond: “Het is onterecht dat studenten de volle mep moeten betalen, terwijl faciliteiten dicht zijn”. Dat Onderwijsminister Ingrid Van Engelshoven wil dat studenten zich dieper in de schulden steken om de coronarekening te betalen, maakt de situatie alleen maar erger. Immers, veel studenten hebben flex- en nulurencontracten, kunnen geen aanspraak maken op een uitkering en worden niet expliciet genoemd in de noodmaatregelen, waardoor veel in grote financiële problemen zitten. Geertje Hulzebos: “Het is van de ratten bezeken dat Rutte aangeeft geen geld te hebben voor studenten, maar wel een vervuilende multinational miljarden toe stopt. Studenten zijn de toekomst van Nederland”.

Tweede eis: hanteer geen cijfers maar werk alleen nog met voldoendes en onvoldoendes Een voldoende/onvoldoendesysteem voorkomt dat de studieresultaten hard achteruitgaan door de slechte studie-omstandigheden en stress die studenten ervaren. Veel instellingen hebben een ‘business as usual’ mentaliteit, waardoor de druk groot is, zowel op studenten als op docenten. Internationale studenten die terug zijn naar hun thuisland moeten hierdoor bijv. ’s nachts tentamens maken. Hoe docenten zich inzetten om het onderwijs te organiseren verdient “alle respect”, maar we kunnen niet gewoon op dezelfde voet verdergaan. “Daar gaan mensen aan onderdoor”, aldus Hanna Blom.

Wij zijn een actiegroep die zich inzet voor het grondrecht op deugdelijk onderwijs (Artikel 23, lid) en strijd voor een eerlijke compensatie van studenten in coronatijd. Wat willen wij?

1. De studentconsumentenbond wil dat studenten tenminste een halfjaar collegegeld terugkrijgen uit het noodfonds (en niet uit de onderwijsbegroting), omdat velen van ons studievertraging oplopen en bijv. geen gebruik kunnen maken van faciliteiten waar wij wel voor betalen.

2. De Studentconsumentenbond wil [dat] studenten gecompenseerd worden, zowel financieel als in hun studie, bijvoorbeeld door te werken met een voldoende/onvoldoendesysteem.

Heb je vragen of wil je je verhaal delen? Mail naar studentconsumentenbond@gmail.com!

– Uitgelichte afbeelding van het persbericht van de Studentconsumentenbond.