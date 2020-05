Een mei-lezing om 17.00u door Sadet Karabulut, livestream

Op 1 mei houdt Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid SP, de 4de Koos Vorrinklezing. Onderwerp is zoals elk jaar de toekomst van de linkse beweging. Dit jaar komt het internationale perspectief aan de orde. In dit kader zal Sabine Baumgarten verder iets vertellen de geschiedenis van het NFI. Dit is de internationale Natuurvriendenorganisatie waarvan Nivon de Nederlandse tak is. Het NFI bestaat dit jaar 125 jaar. Omdat het huis gesloten is gaan we dit alles nu digitaal doen.

Vanaf 17:00 uur op 1 mei is een video van beide voordrachten en nog meer, te zien op www.koosvorrinkhuis.nivon.nl/1-mei/ . Hier zijn de lezingen van vorig jaar nu al te volgen. Alle 3 eerdere Koos Vorrinklezingen zijn hier te vinden als afleveringen van De wilde Roos.