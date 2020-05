Overijssels Statenlid van FvD stapt op vanwege antisemitisme van de Baudetjugend

Je kunt je afvragen hoe slechtziend iemand kan zijn (geweest) om pas op te stappen bij de Baudetclub als uitlekt wat voor fascisten- en antisemietentuig er in de Jugend zitten.

Maar beter laat dan nooit:

Overijssels Statenlid Chilion Snoek heeft zijn lidmaatschap van Forum voor Democratie per direct opgezegd. Hij zegt niet langer te kunnen leven met de ‘radicaliserende koers’ van de partijtop. Berichtgeving over antisemitisch gedachtegoed binnen de Forum-jongerenbeweging was voor hem de druppel.

De inwoner van Balkbrug heeft zich per direct aangesloten bij de Groep Otten (GO), de politieke partij van voormalig Forum-prominent Henk Otten. Snoek blijft namens GO in de Overijsselse Staten. ‘De steeds verder radicaliserende koers die FvD onder leiding van de huidige partijtop is gaan varen en het verloochenen van het oorspronkelijke FvD-verkiezingsprogramma, hebben mij al geruime tijd op het punt van opzegging laten balanceren’, schrijft hij in zijn opzeggingsbrief aan partijleider Thierry Baudet.