Antisemieten- en racistenclub van Baudet zegt leden geroyeerd te hebben

Betrapt zijn is natuurlijk erg vervelend. Eerst wilden ze liefst de boodschapper beschuldigen, maar blijkbaar was de Ophef te groot. De partij die pal staat tegen ultraglobalisten en cultuurmarxisten en voor een boreale wereld was GESCHOKT. Niemand maar dan ook niemand had het verwacht:

Forum voor Democratie (FVD) heeft vrijdag drie leden geroyeerd, omdat zij “volstrekt onacceptabele” WhatsApp-berichten in appgroepen hebben gepost. Drie anderen leden zijn geschorst, meldt de partij in een verklaring. Dinsdag schreef HP/De Tijd over antisemitische en fascistische uitspraken die waren gedaan in WhatsApp-groepen gelieerd aan JFVD, de jongerenafdeling van de partij. Klokkenluiders zeiden tegen HP/De Tijd dat de berichten vooral in niet-officiële groepsapps zijn verstuurd, “maar er is een onomstotelijke link met FVD vast te stellen, doordat de uitspraken zijn gedaan door zowel FVD- als JFVD-leden”. Enkele van die leden zouden bestuursfuncties vervullen.

nu.nl