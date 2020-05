De eerste mei is niet onopgemerkt voorbijgegaan

Krapuul heeft geen fotobrigade die de straat op is gegaan, en dat de belangrijkste acties in Nederland bestonden uit krijten of plakken voor een minimumuurloon van 14 euro mag uniek heten. Maar we beleven dan ook bijzondere tijden.

Het is ook bijzonder dat de “modernen”, de vakbeweging die dicht bij de PvdA (en wat ooit de voorlopers van het CDA waren) stond, nu deze partij(en) links passeert. De PvdA vindt een tientje ruimschoots genoeg en over het CDA hoeven we het al helemaal niet te hebben.

