Zoek het verschil met de partij van Gastarbeid en Kapitaal

In de dagen waarin een linkse oppositie meer nodig is dan ooit krijgen we dit opgedist:

Zoek de verschillen pic.twitter.com/7QLrGAZFRX — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) May 8, 2020

Eerlijk gezegd, “Ryan Babel” zegt mij niets, of liever: zei mij niets. Dat de ander voetballer is, wordt in een oogopslag duidelijk.

Zoek de verschillen.

Links een liggende man, rechts een actiefoto.

Links een man die een gids tot het belastingontlopen leest, rechts een bericht over een voetballer (aha, Babel is vast een voetballer!) die Goed Doet.

Er is nog een verschil.

Daarvoor verwijzen wij naar Gastarbeid en kapitaal, een partijuitgave die nog voor Lilian Marijnissens geboorte is verschenen.

Traditie, moet je dan zeggen.