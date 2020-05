Little Richard ruste in vrede, of nee; zet de boel daar ook op stelten!

Richard Pennyman, bekend als Little RIchard, is overleden op 87-jarige leeftijf, ee nredelij kgezegende leeftijd.

Mijn collega Dr. Doowop noemde hem steeds de King and Queen of Rock’n’roll, en Richard was zeker een genderbender, zoals ook blijkt uit de tekst van deze keuze van Pyt.



Lucille, de 1957-versie. Meer hierover morgen.

Genderbender, maar een bijna verontwaardigd klinkende ex-minnares verzekerde ons eens op de BBC dat hij beslist niet gay was. Dat hoeft ook niet voor dat benden, nietwaar. De andere keuze van Pyt:



Tutti frutti, 1955

Little Richard had een op en af gaande loopbaan, periodes waarin hij in de HEERE was en dan weer daarna op R’n’R/R&B overstapte.

Het is eigenlijk ondoenlijk om een keuze te moeten doen uit zijn repertoire.

Laurent kiest deze, als het ware het Standaardnummer voor de Beatles, van wie dit een single en hit was in NL, 1964.



Long tall Sally, 1956

Die originelen getuigen er van dat zelfs ik er te jong voor was, mijn keuze uit de eerste tijd van Mijn Eigen Transistorradio, een nummer dat in de Britse hitparade stond, misschien wel voor het laatst voor hem. Ik heb het wat jaren geleden tot Northern Soul verklaard want collega-deejays kenden het niet. Zo oud ben ik nou eenmaal weer wel.



Bama lama bama loo, 1964