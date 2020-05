Betty Wright RIP, of: mag het eens afgelopen zijn met al dat overlijden?

Er stond nog een muziekje op het programma en dan komt het bericht door dat Betty Wright is overleden. Zie de titel.



Shoorah shoorah! in Soultrain

De Amerikaanse soulzangeres Betty Wright is vandaag op 66-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar nichtje bekendgemaakt. De doodsoorzaak is niet bekend geaakt.

De eerste opname van Wright dateert uit 1956, toen ze drie(!) jaar oud was. Het jaar daarvoor hadden haar oudere broers en zusters een gospelgroep opgericht. Betty mocht op het tweede album van de groep een vocale bijdrage leveren.

Op 11-jarige leeftijd schakelde Betty van gospel over op soul en r&b. In 1969 scoorde ze haar eerste hit met Girls Can’t Do What Guys Do, een song geschreven door Judy White.

In de jaren ’70 volgde een trits hits, deels geschreven door Wright zelf, destijds nogal ongebruikelijk.

Toen de hits minder werden bekoelde de relatie met platenmaatschappij TK, waarop Wright overstapte naar Epic. Ook daar beviel het de zelfstandige zangeres maar matig, waarop ze in 1985 haar eigen platenmaatschappij oprichtte, Miss B Records. Het was heel bjizonder dat zij hits behaalde met een eigen platenlabel. Alleen verzamelalbums zijn op andere labels uitgebracht. Veel van haar werk, met name Clean up woman, is gesampled.



Clean up woman, 1971, keuze van Arnold



No pain no gain, 1988, keuze van Pyt