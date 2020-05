Geef de Lutkemeer weer de bestemming groen en agrarisch

De Lutkemeerpolder is een eeuwenoud stuk landbouwgrond van 42 hectare bij Osdorp aan de rand van Amsterdam. Het stadsbestuur wil op deze plek een distributiecentrum bouwen, terwijl er lege distributiecentra en bouwkavels om de hoek liggen. Onnodige verdozing in plaats van een mooie weidse polder met bloemen en vogels om te wandelen en fietsen en de grond die geschikt is om groente op te verbouwen vlakbij de stad. Met het oog op klimaatverandering is het bouwen van bedrijventerreinen in groengebieden sowieso waanzin.

Bij de gemeente ligt het verzoek om het bestemmingsplan voor de polder te wijzigen van ‘bedrijven’ naar ‘agrarisch en groen’. We roepen iedereen op om dit verzoek te steunen. Teken de petitie!

Petitie