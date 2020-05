Intocht in Groningen voortaan zonder Zwarte Piet + Update

Tussen alle corona-ellende door toch nog een mooi bericht: de intocht van Sinterklaas in Groningen vindt voortaan plaats zonder Zwarte Pieten. Dat heeft de gemeente Groningen besloten, in overleg met de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken. Vanaf dit jaar zijn er alleen nog naturel-Pieten en roetveegpieten aanwezig bij de intocht.

Het gemeentebestuur wil graag dat Sinterklaas een leuk feest is voor iedereen in de stad en niet een amper verhulde poging mensen van kleur in te wrijven dat ze knechtjes zijn.

In omliggende dorpen als Haren mogen voorlopig nog wél Zwarte Pieten meedoen met de intocht. Blijkbaar denkt men in Groningen dat de boeren de bewoners van het platteland wat meer tijd nodig hebben de omschakeling te maken.

Update: tijd voor een pollfuck. Het Dagblad van het Noorden wil weten wat we vinden van het voornemen van de gemeente. Je weet wat je te doen staat.

Links trollenleger, help even deze poll van DvhN te manipuleren https://t.co/nMSWZFPg9E — Jens Bosman (@jensbosman2) May 13, 2020



Bron: RTV Noord