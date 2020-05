Biologisch is heel gewoon geworden: iederéén koopt nu onbespoten fruit en groente

Het aantal mensen dat biologisch eten koopt is opnieuw gegroeid, meldt brancheorganisatie Bionext. Vooral het aantal mensen dat af en toe biologisch kiest groeit. Toch lopen we enorm achter op het buitenland.

De overgrote meerderheid van de huishoudens (89 procent) koopt volgens Bionext biologische producten gewoon in de supermarkt. De stijging is volgens de producenten vooral te verklaren door het toenemende aanbod. Opvallend is dat meeste kopers bewust biologisch kopen: 85 procent zegt voor biologisch te kiezen vanwege de achterliggende waarden: milieu-, diervriendelijkheid en puur. Volgens Wilde zijn eieren, groente en fruit ‘instapproducten’. Dat heeft wellicht te maken met de afwezigheid van ‘gewasbeschermingsmiddelen’, zoals de bestrijdingsmiddelen tegen ziekte en insecten officieel heten.

