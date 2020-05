Prinz Bernhard Jr. zorgt voor bestuurscrisis in Zandvoort

Na Joop Berendsen [van de Ouderenpartij Zandvoort], zijn ook de Zandvoortse wethouders Ellen Verheij (VVD) en Gert-Jan Bluijs (CDA) opgestapt. Dat hebben ze vandaag in een brief aan de raad bekendgemaakt. Berendsen stapte woensdagavond al op. De Zandvoortse politiek is in een crisis beland na een felle discussie over de nieuwe toegangsweg naar het circuit. Die nieuwe toegangsweg, vanaf de Boulevard Barnaart naar het circuit, kostte de gemeente zo’n half miljoen euro. De raad ging er, destijds onder hoge druk, mee akkoord dat de weg aangelegd zou worden als calamiteitenroute tijdens de Formule 1-dagen. Onlangs kwamen raadsleden erachter dat het college het circuit ook toestemming heeft gegeven om de weg te gebruiken tijdens maximaal vijftig evenementen per jaar.

Dat er al een speciale toegangsweg naar een vroemvroemvroembaan in de duinen moest worden aangelegd à raison van een half miljoen ten laste van de gemeente was al erg genoeg.

Dat die weg ook verder ten dienste van “evenementen” zou moeten dienen was de meerderheid in de raad blijkbaar net te veel. Corruptie kent grenzen.

