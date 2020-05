Waarom we na corona niet terug naar normaal kunnen

Onze wereld kampt met allerlei crises: de klimaatcrisis, ecologische crisis, sociaal-economische crisis, en nu de coronacrisis. Een crisis die bedreigt wat ons dierbaar is, en voor velen hun inkomen, hun gezondheid, of hun leven op het spel zet. Een crisis die de scheuren in onze samenleving, in ons systeem blootlegt, en de meest kwetsbaren het hardst treft. Veel landen zijn nu bezig met een exitstrategie. Wij vinden dat we niet terug kunnen naar hetzelfde normaal als hiervoor, maar een nieuw normaal moeten creëren.

Twee sprekers zullen samen een live presentatie van een uur geven, waarin ze ingaan op de overlappende crises die ons bedreigen, hoe we kunnen werken aan een andere toekomst dan het doembeeld dat we zo vaak als onontkombaar zien, en hoe we hier allemaal samen uitkomen. De sprekers kunnen ook ingaan op jouw vragen, die jij als kijker thuis kunt stellen via de chat.

Zien we jou daar op 21 mei? Vanaf 18:50 kan dat via zoom. En vergeet het niet in je agenda te zetten!

– Bericht Extinction Rebellion