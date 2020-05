1,5m protest tijdens gesloten aandeelhoudersvergadering van Shell

Dertig mensen demonstreren vandaag – op 1,5 meter afstand – bij de aandeelhoudersvergadering van Shell. Het oliebedrijf grijpt de corona-crisis aan om de deuren te sluiten, en zo verslaglegging, kritiek en inspraak onmogelijk te maken tijdens de vergadering op het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Op twee andere plekken in de stad vind ook kleinschalig protest plaats. Naast de demonstraties in Den Haag vinden acties plaats op meerdere plekken in Nederland en in de rest van Europa. Woordvoerder Nina: “Shell gaat niet veranderen zolang het een door winst gedreven aandeelhoudersbedrijf is. Klimaatverandering, ecocide en mensenrechtenschendingen zullen gewoon doorgaan. De ontmanteling van Shell is onvermijdelijk door de escalerende klimaatcrisis. Dat weigert Ben van Beurden te zien omdat hij meer dan 2000 euro per uur verdient met business as usual. Daarom is het aan ons, stakeholders, om te zorgen dat met de val van Shell niet onschuldige mensen, onwetende medewerkers, en volledige ecosystemen meegesleurd worden.”

Shell in de corona-crisis

Op 19 mei organiseert Shell de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (AGM). Shell nodigt vanwege het coronavirus slechts twee aandeelhouders uit bij de vergadering, waar andere jaren getroffen gemeenschappen, wetenschappers en klimaatactivisten het bedrijf konden aanspreken op de schade en vernietiging die het wereldwijd veroorzaakt. Journalisten en kritische aandeelhouders zijn deze keer niet welkom, juist nu de olie-multinational op een kantelpunt staat.

Vanwege de oliecrisis die onder andere veroorzaakt is door COVID-19 wankelt Shell. Het bedrijf kan nauwelijks het hoofd boven water houden en overleeft door te bezuinigen op uitgaven en grote sommen publiek geld te lenen. Dit geld wordt gebruikt om eigen aandelen terug te kopen en dividend uit te keren – een onhoudbare gang van zaken. Zonder inspraak over de ontmanteling van Shell, sleurt het bedrijf haar eigen werknemers, getroffen gemeenschappen, ecosystemen en de gehele samenleving mee in vrije val.

Woordvoerder Nina: “Shell misbruikt de coronacrisis om achter gesloten deuren besluiten te nemen. Niet de olieboorplatformen sluiten, wel de inspraak beperken onder het mom van veiligheid: alles wat Shell doet is schijn. Op dit soort aandeelhoudersvergaderingen is geld de enige prioriteit – ook als het ten koste gaat van integriteit, mensenlevens, en het klimaat.”

Shell Must Fall!

Shell Must Fall is een brede coalitie die zich had voorbereid op massale burgerlijke ongehoorzaamheid om de aandeelhoudersvergadering te blokkeren. Onder andere Code Rood, Extinction Rebellion, Climate Liberation Bloc, de Gastivists en burgers uit heel Europa – van Finland tot Portugal – zouden in Den Haag met duizenden mensen de ontmanteling van Shell eisen. Omdat de mogelijkheden voor een grootschalig protest door de coronacrisis beperkt zijn, heeft de coalitie haar bondgenoten en sympathisanten opgeroepen om niet naar Den Haag af te reizen en in plaats daarvan lokale acties tegen Shell op te zetten.

De coalitie eist publieke zeggenschap over Shell om het bedrijf zo op een rechtvaardige manier te ontmantelen. De oliebronnen moeten gesloten worden, werknemers moeten duurzame en gezonde banen krijgen, Shell moet herstelbetalingen doen aan getroffen gemeenschappen en ecosystemen, en we moeten bouwen aan een gedecentraliseerde energiedemocratie voor iedereen.

Corona-proof actievoeren

De rechtbank heeft gisteren in hoger beroep geoordeeld dat een demonstratie met maximaal honderd mensen geen doorgang mocht krijgen. Op drie verschillende plekken in de stad vinden daarom kleinere demonstraties plaats. Deelnemers aan de actie zullen mondkapjes dragen op en houden 1,5 meter afstand van elkaar. Mensen komen alleen naar Den Haag als ze een noodzakelijke rol hebben. Ook zijn in verschillende steden lokale acties georganiseerd (in onder andere Enschede, Leiden, Amsterdam en Groningen) zodat mensen zich niet ver hoeven te verplaatsen. Online kunnen mensen onder andere hun solidariteit betuigen door deel te nemen aan een protest via manif.app.

Shell Must Fall biedt oplossingen

De Shell Must Fall coalitie heeft ook voorstellen over hoe de ontmanteling van Shell vormgegeven moet worden. Afgelopen zaterdag 16 mei organiseerden Transnational Institute, Climate Liberation Bloc, de Gastivisits, Code Rood en Engage TV een programma over ‘Future Beyond Crises’. Een paneldiscussie behandelde de vraag hoe we uit de crisis moeten komen. De uitzending is hier terug te kijken.

– Via Indymedia