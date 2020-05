De heldhaftige actievoerders tegen de nazi’s in Almere hebben een naam (en een verwonding)

De twee “demonstranten” van een nazistisch splinterclubje dat vrijdag 15 mei aandacht wilde trekken in Almere kregen twee “tegendemonstranten” tegenover zich: het echtpaar Groot, echte buurtbewoners. Jan Groot, 83, heeft dankzij het tuig een gebroken heup.

Almere Deze Week interviewde het echtpaar.

De keuken van Tonny en Jan Groot in de Staatsliedenbuurt staat vol bloemen en cadeaus nadat Jan vorige week vrijdag door een demonstrant van Rechts in Verzet omver werd geduwd. De 83-jarige brak zijn heup en herstelt nu van de operatie.

De demonstratie bij de moskee aan de Clemenceaustraat liep vorige week uit de hand toen Jan probeerde met zijn zakmes het protestbord met de tekst ‘Geen moskee in onze straat’ los te snijden. “Het bleek om een demonstratie van Rechts in Verzet te gaan. Eén van hen gaf me die duw waardoor ik omviel. Ik kwam ongelukkig terecht en brak mijn heup. Diezelfde dag nog ben ik geopereerd. Er zit een plaat en een schroef in mijn heup.”