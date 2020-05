Bestuur boerenknokploeg FDF rolt vechtend over straat

Goed nieuws: het bestuur van de extreemrechtse knokploeg Farmers Defence Force (FDF) rolt vechtend door de glyfosaatweilanden. Een deel van het bestuur kan niet langer door één deur met voorzitter Mark van den Oever, wat ertoe heeft geleid dat woordvoerder Jeroen van Maanen en Daniëlle Hekman uit het bestuur zijn gestapt.

Medebestuurslid Jeroen van Maanen, die namens FDF met landbouwminister Carola Schouten in gesprek was over stikstofmaatregelen voor boeren, wil dat Van den Oever aftreedt en noemt hem ‘het grootste gevaar’ voor de actiegroep. ‘Het is tijd dat de achterban zich uitspreekt en weer een andere Mark naar huis stuurt’.

Van Maanen doelt op Marc Calon, de voorzitter van boerenbelangenorganisatie LTO. Die zag zich vorige week gedwongen af te treden.

Het valt de boeren steeds moeilijker een gezamenlijk front te handhaven. De LTO stapte vorige week uit het Landbouwcollectief. Een aantal andere organisaties overweegt dat voorbeeld te volgen.

Van den Oever verwierf zich landelijke bekendheid als het gezicht van FDF. Ook in boerenkringen is hij bepaald niet onomstreden. Sommige boeren houden FDF en vooral Van den Oever verantwoordelijk voor het wegvallen van de steun onder de bevolking. In december vorig jaar steunde minder dan de helft van de bevolking de boerenacties nog. Van den Oever leverde een flinke bijdrage aan die vrije val. Zo vergeleek hij de boeren o.a. met de slachtoffers van de Holocaust. Die groteske vergelijking kwam hem op veel kritiek te staan. Uiteindelijk zag Van den Oever zich gedwongen zijn excuses aan te bieden.

Ook voor stevige bedreigingen draaien Van de Oever en FDF hun hand niet om. Waarbij aangetekend moet worden dat ze daar nog succes mee boekten óók. De aan Brabantse CDA-Statenleden gerichte bedreigingen leiden er uiteindelijk toe dat het die Statenleden dun door de broek liep en het CDA een coalitie sloot met het fascistische FVD.

Bron: Brabants Dagblad

Uitgelichte afbeelding: Door Steven Lek – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82771224