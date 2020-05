Uitnodiging tot deelname aan Krapuuls Pinkstermobilisatie

Stel je voor, je zit op je zelfmeegenomen matje in de zon op het zand of het gras.

Het is Pinksteren 2020 en voor het eerst sinds de bezetting kan de Pinkstermobilisatie (“de Landdagen”) niet doorgaan, niet in Appelscha, nergens. Wat zelfs “het bestuur” van de stichting tot vrijheidsbezinning niet gelukt is, lukt het virus.

Vanaf het virtuele matje kijk je naar Krapuul.

Wij nodigen lezeressen m/v en (redelijk) regelmatige auteurs uit een tekst in te leveren die wellicht als voordracht gediend zou kunnen hebben op de Landdag. Voor vraag & antwoord is dit medium niet geschikt op één dag, maar we zullen de commentaarmogelijkheid openhouden.

De bijdrage mag ook een voorstel zijn van een tekst/videopresentatie/muziekuitvoering/kunstwerk van (Een) Ander(en), het moet wel copyleft zijn.

Als de Grote Kladderadatsj met Pinksteren uitbreekt (je weet het niet met die Neerdalende Geest tenslotte) hebben we daar intussen vast ook wel een plaatsje voor dit weekeinde.

Voorwaarts!