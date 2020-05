Als Elsevier zelfs fascisten op de kast jaagt

Man in vrijetijdstenue aan de wijn en de koffie tegelijk, backgammonbord op het terrastafeltje. Vrouw in bikini zit aan de rand van het zwembad op haar telefoon te kijken.

Dolce far niente, dachten ze bij Elsevier.

En zet dat eens tegenover die hardwerkende blonde mensen, een man die een onduidelijke bout in zo’n Charlie-Chaplinschroef vastdraait – in overall, om te illustreren hoe hard hij werkt. Blonde vrouw in mantelpak rent telefonerend (tijd om te lunchen heeft ze niet) op naar de volgende vergadering.

Hardwerkende Nederlanders.

Een Italiaanse neofasciste eist excuses voor de voorplaat van Elsevier.

Nou, die kun je vergeten.

Ripugnante copertina del settimanale olandese Elsevier Weekblad con italiani raffigurati come parassiti nullafacenti. Non accettiamo lezioni da chi ha creato un paradiso fiscale in Europa e drena risorse ad altri Stati. Di Maio pretenda scuse immediate 👉🏻 https://t.co/VxlbN1Ca9E pic.twitter.com/ojb4zoOFHX — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) May 29, 2020

Omdat het racisme van Elsevier-gespuis (en PVV/FvD dus) al begint ter hoogte van de Loire, zoniet noordelijker, wordt het niets met die fascistische internationale. Dat is dan weer een beetje geruststellend.