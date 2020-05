Eric Schreurs, schepper van Retep en Joop Klepzeiker, overleden

Evenals Hein de Kort en Guido van Driel als striptekenaar gedebuteerd in het onfortuinlijke dagblad De Waarheid, de Nederlandse Robert Crumb (zo noem ik hem maar) is heengegaan.

Striptekenaar Eric Schreurs is op 61-jarige leeftijd overleden aan hartfalen. Schreurs stond bij het grote publiek vooral bekend als bedenker en tekenaar van Joop Klepzeiker. Strips over deze antiheld verschenen in de jaren 80 en 90 in het tijdschrift Nieuwe Revu. In totaal publiceerde Schreurs negentien albums over Klepzeiker, het laatste kwam uit in 2003.

De Klepzeiker-strips stonden bekend om een veelheid aan details, grove humor en seksuele toespelingen. Schreurs boekte er veel succes mee: er gingen meer dan een miljoen exemplaren van de albums over de toonbank.