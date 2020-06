Solidariteitsacties in verband met anti-zwart geweld in VS, Groningen en Den Haag 2 juni 2020

“Op 25 mei 2020 werd George Floyd in Minnesota met bruut politiegeweld vermoord. Hij is een van de vele zwarte mensen die door de politie in de Verenigde Staten om het leven is gebracht. Het geweld in de Verenigde Staten is al eeuwenlang een probleem. Institutioneel racistisch geweld tegen zwarte mensen is echter niet enkel een Amerikaans probleem, het is een probleem dat zich ook in Nederland en de rest van Europa manifesteert”, aldus de oproep van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) Den Haag. KOZP organiseert daarom ook in Den Haag een solidariteitsprotest, net als maandag in Amsterdam.

“Veiligheid is het belangrijkst”, laat KOZP Den Haag weten. Om die reden moeten de demonstranten denken aan het volgende: houd rekening met 1,5 meter afstand tot elkaar, draag gezichtsmaskers en doe wegwerphandschoenen om, was je handen regelmatig met zeep en/of desinfecterende middelen, en volg de instructies van de ordedienst. Het event is rolstoelvriendelijk. En mensen kunnen de actie vanaf een afstand steunen, want er komt live-stream.

Dinsdag 2 juni

Van 18:00 tot 19:00 uur

Koekamp, Den Haag

Ook in Groningen Stad wordt op deze tijd een sit-in georganiseerd, waarvoor strenge regels zijn vastgelegd in verband met de coronacrisis

Black Ladies Of Groningen (BLOG), Groningen Feminist Network (GFN) en Women’s March Groningen

Dinsdag 2 juni

Van 18:00 tot 19:00 uur

Grote Markt, Groningen

