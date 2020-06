Was er maar dezelfde verontwaardiging over racisme als over een demonstratie tegen racisme

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Black Queer & Trans Resistance NL (BQTRNL) hebben op 1 juni 2020 een krachtig vreedzaam protest georganiseerd op de Dam in Amsterdam om solidariteit te tonen met slachtoffers van anti-zwart racisme in de VS en in Nederland.

Het protest is op zondag 31 mei jl. om 15.00 uur online gezet en op maandag stond de Dam om 17.00 uur vol met duizenden betrokken mensen. Net zoals de politie en burgemeester ‘overdonderd’ waren door het grote aantal mensen hadden wij van tevoren natuurlijk niet kunnen bedenken dat er meer dan tienduizend mensen op ons protest af zouden komen.

