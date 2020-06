BlackLivesMatter: Maastricht, Den Haag, Groningen in beeld

Maastricht, de aankondiging hebben we gemist (mensen, beperk je toch niet tot Facebook met actie-aankondigingen):

De Markt in #Maastricht zat [eergister]middag vol met demonstranten voor de #BlackLivesMatter campagne die snel tractie over de hele wereld krijgt na de dood van weer een andere Afro-Amerikaan in de VS als gevolg van politiegeweld.

Organisatoren AIMS-Amnesty International Maastricht Students, Anti-capitalist feminist collective-AFC, Maastricht Students Against Zwarte Piet-MAZP, Left Life Maastricht en Internationale Socialisten in Zuid-Limburg vroegen bewoners samen te komen om solidair met demonstranten over de hele wereld om een standpunt te maken tegen politiegeweld, witte suprematie en alle andere vormen van geïnstitutionaliseerd racisme en onderdrukking.

Er waren een aantal sprekers van de hierboven genoemde organisaties en leden van de menigte die werden ontroerd om hun verhaal te delen en hun steun te tonen.

Aanwezigheden werd gevraagd om sociale afstanden te handhaven en gezichtsmaskers te dragen

Foto’s

Doorbraak heeft beeld van Den Haag en Groningen. Kippevel? Toch ook wel hartverwarmend met de moed der wanhoop; is het de de Grote Kladderadatsj?

Uitgelichte foto van Doorbraak