Rotterdam beweegt solidair met Den Haag en Amsterdam in het laten klinken van een gemeenschappelijke stem tegen anti-Zwart geweld in de Amerika en Europa.

Locatie: het Willemsplein aan de voet van de Erasmusbrug

Tijd: 17.00 – 18.30

Rolstoel toegankelijk

Voor meer informatie over het anti-Zwart racisme en politiegeweld in de VS en NL https://www.facebook.com/events/283690002806623/