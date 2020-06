Vrijdag 5 juni 2020, Nijmegen Goffertpark 17.30-19.30 #BlackLivesMatter

Nijmegen staat op en laat zich horen in het geluid dat de rest van de wereld de afgelopen dagen ook heeft laten horen. Nijmegen spreekt zich uit tegen Anti-Black geweld in de VS en EU. We zijn solidair met de slachtoffers van (institutioneel) racisme overal ter wereld.

¡Be a part of the right side of history!

Vrijdag 5 juni laten we in Nijmegen onze solidariteit zien en protesteren wij tegen anti-zwart racisme in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Breng je borden, teksten, leuzen, en bovenal liefde!!

We demonstreren voor een veiliger wereld voor iedereen dit doen we in een een rare tijd waarin we ook een onzichtbare vijand hebben, laten we ook deze vijand zoveel mogelijk op afstand houden en volg daarom de volgende regels.

* houdt anderhalve meter afstand

* draag gezichtsmaskers en doe wegwerp handschoenen om

* was je handen regelmatig met zeep of desinfecterende middelen

* volg instructies van de aanwezige ordedienst op

Toegankelijkheid

* locatie is rolstoelvriendelijk

* mocht je niet aanwezig kunnen, dan kan je ons volgen via de livestream van Beeldbrengers tv.

* voor mensen die in staat zijn om een stoel mee te nemen voor onze Nijmegenaren die (on)zichtbaar een beperking hebben, neem een stoel mee! Op deze manier willen we onze manifestatie toegankelijk mogelijk maken voor iedereen. We vinden het belangrijk dat iedereen gehoord kan worden.

Check yourself before you wreckself:

* neem je ID mee

* Reis met niet meer dan twee mensen tegelijk

* you got legal advise, bring the number on your body

* laad je telefoon van te voor op

