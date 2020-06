In de hijgerige berichtgeving van de Nederlandse gelijkgeschakelde media was het alleen van belang te vermelden dat de ME op de BlackLivesMatter-demonstratie in Rotterdam werd afgestuurd, kort voor het officiële einde. Ook hier was de opkomst indrukwekkend, Doorbraak heeft een fotoreeks. De uitgelichte is er aan ontleend, het is het ogenblik waarop de demonstranten gaan zitten bij de aankondiging dat de smeris er aan komt.