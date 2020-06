“Je kunt de politie toch niet vergelijken met varkens! De politie is je beste vriend!”

De jouwe misschien. Niet de mijne.

Ja, er bestaan heus wel heel aardige agenten. En ik ben ook wel eens blij geweest dat er één in de buurt was. Maar de hoofdtaak van de politie is niet het beschermen van mensen van kleur, of als we het over mij hebben het beschermen van anarchisten, of van vrouwen, LGBT’ers, arbeiders, omaatjes, enzovoorts.

De hoofdtaak van de politie is het beschermen van eigendomsverhoudingen. Kijk de strafwet er maar eens op na: veruit de meeste wetten gaan om het beschermen van eigendom of ‘openbare orde’.

En laten die eigendomsverhoudingen nu toch zo onrechtvaardig zijn dat ze met stelselmatig geweld gepaard gaan. Onder andere van de politie, en bepaald niet alleen maar in de VS.

– Lees verder bij Grutjes