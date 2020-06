Tilburg 6 juni 14.00 uur, plein bij Concertzaal #BlackLivesMatter

Op maandag 25 mei 2020 werd George Floyd op afschuwelijke wijze vermoord door de

Amerikaanse politie. De zoveelste zwarte man die te maken kreeg met racistisch politiegeweld

en één van de vele moorden die de Amerikaanse politie per jaar pleegt (in 2019: 1099).

Maar als we in de spiegel kijken, dan kunnen we in Nederland onze handen ook niet in onschuld wassen. Met regelmaat maakt de Nederlandse politie zich schuldig aan institutioneel racisme, etnisch profileren en racistisch geweld. Mitch Henriquez (in 2015 door politieagenten in Den Haag vermoord) ligt nog vers in het geheugen.

Wij roepen daarom op tot actie

zaterdag 6 juni 2020

14.00 uur

plein naast Concertzaal

hoek Schouwburgring en Bisschop Zwijssenstraat

Tilburg

Het zal een stilstaand corona-proof protest zijn.

Denk aan mondkapjes en neem 1,5 m. afstand in acht.

Neem een foto van George Floyd, spandoeken of borden mee!

(zonder ben je ook welkom)